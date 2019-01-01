رجل رائع - رجل مخيب| يوفنتوس × أتلتيكو مدريد

الأفضل والأسوأ في لقاء يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

فيسبوك تويتر محمد عماد

نجح فريق يوفنتوس في قلب الطاولة على ضيفه أتلتيكو مدريد والفوز عليه بثلاثية نظيفة، ليعوض هزيمته في مباراة الذهاب بثنائية مقابل لا شيء في الذهاب ويحجز بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن الأفضل والأسوأ في المباراة.

هاتريك رونالدو يؤهل يوفنتوس لربع نهائي دوري الأبطال

رجل رائع – كريستيانو رونالدو

رجل المواعيد الكبرى عاد مجددًا للتألق في بطولته المفضلة، أظهر النجم البرتغالي في هذه الليلة لماذا أقبل يوفنتوس على دفع أكثر من 100 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، كما أكد على أن إدارة ريال مدريد يجب عليها أن تعض أصابع الندم بعد التخلي عنه بسهولة الصيف لماضي.

رونالدو وقع على الهاتريك الرابع له في شباك أتلتيكو مدريد، يكون هو بطل ملحمة تورينو الأول والعبور التاريخي لدور الـ 8.

هدفان عن طريق الرأس وهدف من ركلة جزاء أشعلوا أجواء الاحتفال الجنونية في مدرجات ملعب يوفنتوس أرينا، الذي تتمنى جماهيره أن ترى فريقها يتوج بدوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 1996.

رجل مخيب – أنطوان جريزمان

ربما كان من الصعوبة اختيار رجل مخيب من قبل فريق أتلتيكو مدريد الليلة، حيث أن الفريق قدم أحد أسوأ مبارياته في آخر خمس سنوات، ولكن جريزمان أحد أفضل لاعبي العالم في العام الأخير كان الغائب الحاضر.

اللاعب الفرنسي أبدى تذمره من عدم ترشحه لجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا العام الماضي، ودافعت عنه الصحافة الفرنسية ومدربه سيميوني بشراسة، ولكنه رغم تتويجه بكأس العالم بفضل منتخب جماعي وهو فرنسا، لا يجيد أن يكون رجل المواعيد الكبرى وأن يحمل فريق بأكمله على أكتافه مقارنة برونالدو وميسي.

لم يقدم جريزمان أي إضافة تذكر لهجوم الروخيبلانكوس في المباراة، ليعيش أحد أسوأ الأيام في مسيرته.