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الدوري الإنجليزي الممتاز

رجل رائع - رجل مخيب | ولفرهامبتون × ليفربول

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الأفضل والأسوأ في مباراة ولفرهامبتون وليفربول بالبريميرليج

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

حقق ليفربول انتصارًا ثمينًا على مضيفه ولفرهامبتون بثنائية مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي أقيمت في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وعن الأفضل والأسوأ في المباراة.

رجل رائع – محمد صلاح

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النجم المصري استمر في التألق وافتتح أهداف المباراة التي تربع بها على عرش هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 11 هدفًا.

الهدف الذي أحرزه صاحب الـ 26 عامًا جعله يسجل في 20 فريقًا مختلفًا في البريميرليج بقميص الريدز، أي أن كل الفرق التي قابلها صلاح في البريميرليج مع ليفربول لم تسلم من أهداف صلاح باستثناء مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي.

صلاح لم يكتفِ فقط بالهدف الذي أحرزه في المباراة، بل قام بصناعة الهدف الثاني للريدز لزميله فيرجيل فان دايك.

رجل مخيب – فيرمينو

Roberto Firmino Liverpool

النجم البرازيلي أحد أضلاع مثلث الرعب الهجومي لليفربول الموسم الماضي، أصبح لغزًا محيرًا هذا الموسم.

لم يسدد فيرمينو في المباراة سوى تسديدتين فقط بعيدًا عن مرمى الخصم، ولم يظهر أي أنياب هجومية للريدز مثل زميليه صلاح وماني.

أداء فيرمينو المخيب دفع كلوب لتغييره في الدقيقة 76، ونزول فينالدوم بدلًا منه.

 

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