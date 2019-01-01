رجل رائع - رجل مخيب | نيوكاسل × ليفربول

اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال مباراة نيوكاسل وليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح ليفربول في تحقيق انتصار هام وصعب على حساب مضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين لحساب الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت المباراة قوية منذ البداية، حيث بدا أن رافائيل بينيتيز يستعد لهزيمة فريقه السابق ليفربول والتسبب في حرمانه من المنافسة على لقب الدوري.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال المباراة

رجل رائع – أليكساندر أرنولد

نجح أرنولد في صناعة هدفي ليفربول الأول والثاني، ليصل إلى رقم جديد بصناعة 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد.

ويعد هذا هو الرقم القياسي في تاريخ المسابقة الذي يحققه مدافع، ولأول مرة يفعلها لاعبان من نفس الفريق في موسم واحد حيث وصل إلى نفس الرقم روبيرتسون من قبل.

قدم أرنولد أداء كبيرًا خلال المباراة واستحق لقب اللاعب الأفضل في وقت لم يثق فيه يورجن كلوب في مواجهة برشلونة ودفع بجوميز بدلًا منه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ مايو ٢٠١٩

رجل مخيب – دانييل ستوريدج

لم يكن ستوريدج في يومه ولم يحاول على المرمى بالشكل المطلوب ولم يكن المعوض المثالي لغياب البرازيلي روبيرتو فيرمينو للإصابة.

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وعلى ما يبدو فإن إصابة روبيرتو فيرمينو كانت مؤثرة بشكل كبير لأنه لا يستطيع أحد اللاعبين الموجودين بالفعل تعويضه بالشكل اللازم.

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