رجل رائع - رجل مخيب| نابولي × يوفنتوس

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في قمة الكالتشيو..

تغلب يوفنتوس على مضيفه نابولي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري الإيطالي.

سجل ميرالم بيانيتش الهدف الأول في الدقيقة 28، وفي الدقيقة 39 سجل إيمري تشان الهدف الثاني، فيما أضاف خوسيه كاليخون هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 61.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع – إيمري تشان

ليس فقط لأنه قد سجل، الألماني قدم واحدة من أفضل مبارياته منذ انضمامه إلى يوفنتوس إن لم تكن الأفضل، حيث أدى دوره الدفاعي على أكمل وجه.

تشان قام بـ8 محاولات للتدخل، نجح في 6 منها متصدراً استعادة الكرة في الملعب، كما نجح في اعتراض وحيد.

رجل مخيب – أليكس ميريت

تلك الجوائز تختار أصحابها، الحارس الواعد تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 25، بعد تدخل قوي على حدود منطقة الجزاء.

البطاقة دمرت حسابات البارتينوبي تماماً في مباراة معروفة بتعقيدها الطبيعي، وساهمت عملياً في حسم يوفنتوس للقب منذ اللحظة الحالية.