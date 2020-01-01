رجل رائع - رجل مخيب | نابولي ويوفنتوس

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة نابولي ويوفنتوس..

سقط فريق يوفنتوس، في فخ الخسارة أمام مضيفه نابولي، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وتعرض ماوريسيو ساري، المدير الفني للسيدة العجوز، للخسارة في أول عودة له إلى ملعب فريقه السابق نابولي، منذ رحيله عن تدريب البارتينوبي، في صيف 2018.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ

رجل رائع - لورنزو إنسيني

قدم إنسيني مباراة ممتازة أمام يوفنتوس، حيث سبب المشاكل لدفاعات يوفنتوس طوال اللقاء، كما توج مجهوده بهدف رائع ضمن انتصا نابولي على متصدر الدوري الإيطالي.

أفضلية إنسيني لا تمنع وجود لاعبين آخرين من نابولي يستحقون الإشادة مثل بيوتر زيلينسكي وخوسيه كاليخون.

رجل مخيب - ليوناردو بونوتشي

ظهر بونوتشي في المباراة بأداء باهت ولكنه لم يكن وحده بهذا المستوى بل غالبية لاعبي يوفنتوس الليلة.

شراكة بونوتشي مع دي ليخت كانت فاشلة بكل المقاييس للصمود أمام حركية وذكاء مهاجمي نابولي خلال اللقاء.