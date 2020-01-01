رجل رائع - رجل مخيب | نابولي وإنتر

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مواجهة نابولي وإنتر

نجح إنتر في تحقيق انتصار هام وعريض على حساب مضيفه نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

وبدأت المباراة بسيطرة من لاعبي إنتر مقابل تراجع وعدم ضغط من قبل أصحاب الأرض، في مشهد يعبر عن وضع نابولي مع جاتوزو أو وضعه منذ بداية الموسم بالأحرى.

وبهذا عاد إنتر إلى صدارة الدوري الإيطالي التي قد فقدها مع فوز يوفنتوس اليوم برباعية على كالياري، ليتشاركا في المقدمة برصيد 45 نقطة لكل منهما.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ

رجل رائع – روميلو لوكاكو

نجح روميلو لوكاكو في مواصلة الأداء المميز الذي يقدمه منذ المباراة المشؤومة للنيراتزوري أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا والتي تسببت في توديع الفريق للمسابقة.

وسجل لوكاكو هدفي إنتر الأول والثاني، وكان عنصرًا هامًا في كل العمليات الهجومية للنيراتزوري ومصدر خطر دائم طوال الدقائق الـ 82 التي شارك فيها.

ووصل لوكاكو إلى الهدف رقم 14 له هذا الموسم في الدوري الإيطالي ليفتك المركز الثاني على سلم ترتيب هدافي السيري آ من النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو.

وعلى ما قدمه خلال المباراة سواء الهدفين اللذين تسببا في فوز فريقه أو بقية أدواره استحق روميلو لوكاكو أن يكون رجل المباراة الرائع.

رجل مخيب – أليكس ميريت

لم يكن أليكس ميريت حارس مرمى نادي نابولي موفقًا خلال مباراة الفريق أمام إنتر مساء اليوم حيث كان سببًا من أسباب خسارة نادي الجنوب.

وتسبب ميريت بخطأ مباشر في الهدف الثاني للنيراتزوري والذي سجله روميلو لوكاكو بتسديدة ليست بالدقيقة ولكن الحارس فشل في التعامل معها لتمر بين قدميه.

وفشل ميريت في تمرير العديد من الكرات التي أطاح بها بعيدًا وبدا مهتزًا في أغلب أوقات المباراة ونقل ذلك إلى مدافعي الفريق ليستحق على مجمل ذلك أن يكون الرجل المخيب للمباراة.

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ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد يذكر سوى بعض المحاولات من هنا وهناك، لتنتهي المباراة بانتصار هام لإنتر يعيده إلى الصدارة بالشراكة مع يوفنتوس، حيث يمتلك كلا الفريقين 45 نقطة.