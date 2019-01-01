رجل رائع - رجل مخيب | نابولي × ليفربول

الأفضل والأسوأ في فوز نابولي على الريدز

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

قمة مثيرة وقوية جمعت بين نابولي وليفربول، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء وانتهت بفوز الفريق الإيطاالي 2/0، بالجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

العديد من المحاولات لكلا الفريقين، ولكن في النهاية لم يفلح أي منهما في هز الشباك، قبل أن يحصل خوزيه كاليخون على ركلة جزاء، سجل منها درايس ميرتينز هدف التقدم لأصحاب الأرض، بينما أضاف فيرناندو لورينتي الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة.

رجل رائع - أدريان

رغم المستوى الجيد للبرازيلي فابينيو، إلا أن الحارس الإسباني يعتبر هو صاحب التأثير الأكبر بهذه المباراة قبل ثنائية نابولي.

أدريان تصدى لتسديدة مزدوجة داخل منطقة الجزاء في الشوط الأول، كانت كفيلة بتغيير مجرى الأمور تماماً.

الحارس الثاني للريدز عاد مرة أخرى ليتصدى لكرة خطيرة من أمام المرمى برأسية درايس ميرتينز، ليبقى على فريقه في اللقاء قبل تلقي ركلة الجزاء التي كان قريباً من إنقاذها، ولا يتحمل أيضاً هدف لورينتي.

رجل مخيب - هيرفينج لوزانو

كان العنصر الأسوأ والأقل نشاطاً في منظومة نابولي الهجومي، وتسبب في ضياع العديد من الهجمات على فريقه.

المكسيكي اختفى في العديد من اللقطات، وعندما كانت تصل الكرة له، فشل تماماً في صناعة الفارق ليتم استبداله بالشوط الثاني.

لوزانو يتنافس إلى حد كبير مع المدافع اليوناني كوستاس مانولاس على هذا اللقب، نظراًَ لبعض الأخطاء الكارثية للاعب القادم حديثاً من روما.