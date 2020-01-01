رجل رائع – رجل مخيب | ميلان ويوفنتوس

الأفضل والأسوأ في مباراة ميلان ويوفنتوس

انتهت مباراة ميلان ويوفنتوس بالتعادل بهدف لكل فريق، في نصف نهائي كأس إيطاليا، على ملعب سان سيرو.

ميلان تقدم بهدف عن طريق ريبيتش، قبل أن يتعادل رونالدو ليوفنتوس من علامة الجزاء في الوقت القاتل.

ضربة لميلان قبل مباراة العودة أمام يوفنتوس بالكأس

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سنستعرض معاً في التقرير التالي الأفضل والأسوأ خلال المباراة.

رجل رائع - جانلويجي بوفون

حارس يوفنتوس المخضرم كان له دوراً كبيراً في خروج فريقه بهذا التعادل الثمين، بعد تألقه في أكثر من فرصة ودفاعه عن مرماه باستماته.

على عكس دفاع يوفنتوس اليوم، بوفون كان له الفضل الأكبر في عدم تسجيل ميلان أكثر من هدف، الحارس الإيطالي تصدى لأكثر من هدف محقق في الشوط الأول وسط غياب تام من الدفاع.

الشوط الثاني، لم يختلف استمر بوفون في التألق وسط غياب لدفاع فريقه، وقبل هدف ريبيتش، أبعد الحارس المخضرم فرصتين محققتين، ليصل إلى عشر تصديات كاملة خلال اللقاء.

رجل مخيب – ثيو هيرنانديز

الظهير الفرنسي، أضاع مجهود فريقه اليوم ويُسأل عن النتيجة، بسبب تهوره الغير مبرر الذي أدى لقلب النتيجة.

هيرنانديز قبل نهاية المباراة بـ 20 دقيقة وفي وسط الملعب، تدخل بقوة على ديبالا لاعب يوفنتوس ليشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجهه ويغادر الملعب ويتغير سير المباراة، في وقت كان الروسونيري هو الأخطر والأكثر سيطرة على اللعب.

بعد طرد ثيو، ظهرت ثغرات في دفاع ووسط ميلان، خاصة من الجهة اليسرى أسفرت عن ركلة جزاء ليوفنتوس في الوقت القاتل نفذها رونالدو في الشباك لتنتهي المباراة بالتعادل.