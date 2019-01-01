رجل رائع - رجل مخيب| ميلان × إنتر

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في ديربي الغضب..

تغلب إنتر على ميلان في ديربي الأسبوع الثامن والعشرين للكالتشيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب سان سيرو.

سجل ماتياس فيتشينو أول أهداف النيراتزوري في الدقيقة الثالثة، وتلاه ستيفان دي فري في الدقيقة 51، قبل أن يقلص تيموي باكايوكو الفارق في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 67 وسع لوتارو مارتينيز الفارق بركلة جزاء، قبل أن يعيد ماتيو موساكيو الإثارة للديربي في الدقيقة 71 وحتى اللحظات الأخيرة، وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع – تيموي باكايوكو

لوتارو وبوليتانو وفيتشينو ثلاثتهم قدموا مباراة كبيرة لصالح النيراتزوري، ولكن باكايوكو قدم مباراة رائعة بعيداً عن كونه في الطرف الخاسر لتلك المباراة.

لاعب الوسط نجح في محاولاته الثلاثة للتدخل، كما قام بـ3 اعتراضات وفاز بـ3 صراعات هوائية، بالهدف أو بدونه، باكايوكو قدم ما لديه بقوة في تلك الليلة.

رجل مخيب – ريكاردو رودريجيز

مرة أخرى ظهر الظهير الأيسر السويسري كثغرة واضحة في مواجهة بوليتانو، ناهيك عن مباراته الصفرية على صعيد التدخلات والاعتراضات والصناعة.

في النهاية خرج رودريجيز في الدقيقة 58 وحل باتريك كوتروني بدلاً منه، كجزء من تغييرات جينارو جاتوزو التي غيرت وجه ميلان.