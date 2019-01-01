رجل رائع - رجل مخيب| مصر × جنوب إفريقيا

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في صدمة الفراعنة في الديار..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

فجر منتخب جنوب إفريقيا مفاجأة كبرى بإقصاء المنتخب المصري صاحب الأرض بهدف نظيف، في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا.

سجل تيمبينكوسي لورش هدف الفوز في الدقيقة الخامسة والثمانين من عمر اللقاء، ليتأهل لملاقاة نيجيريا، وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع – تيمبينكوسي لورش

لورش قدم مباراة رائعة كللها بالهدف، حيث نجح في مراوغته الوحيدة وصنع فرصة وسدد 5 كرات، كما ساهم بدوره الدفاعي في تدخلين ناجحين بالعلامة الكاملة.

محمد الشناوي حارس المنتخب المصري كان مميزاً في هذا اللقاء، أو ربما كان المميز الوحيد بين الفراعنة بـ5 تصديات.

رجل مخيب - محمود حسن تريزيجيه

عبد الله السعيد لم يكن جيداً، ولكنه الأكثر صناعة بـ3 تمريرات مفتاحية، صلاح ضمن أسوأ التقييمات، ولكنه صنع فرصتين إحداهما لا يجب أن تضيع.

هذا تحديداً ما قادنا إلى رجل قدم بطولة مميزة ولكنه لم يكن موفقاً في الحدث الحاسم، بإهداره لهدفين محققين في المبارااة