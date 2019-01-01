رجل رائع - رجل مخيب | مانشستر يونايتد × واتفورد

نقدم الأفضل والأسوا في مواجهة الشياطين الحمر مع واتفورد

نجح فريق مانشستر يونايتد، في انتزاع المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، بعد الفوز على واتفورد بهدفين مقابل هدف.

المباراة جمعت بينهما بالجولة الحادية والثلاثين من البطولة، بتسجيل ثنائية الشياطين الحمر عن طريق ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال.

وجاء الهدف الوحيد لواتفورد في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بعد فوات الآوان، وضمان أصحاب الأرض للنقاط الثلاثة.

رجل رائع - لوك شاو

أداء رائع وشبه متكامل من الدولي الإنجليزي، حيث أغلق جبهته تماماً أمام هجوم الخصم المتوالي.

نجح في قطع الكرة وخلق هجمة مرتدة ليصنع الهدف الأول لماركوس راشفورد، ولم تكن تلك هي اللقطة الوحيدة لشاو.

قاد العديد من الهجمات لفريقه وشكل خطورة على واتفورد بعرضياته التي لم يتم استغلالها.

رجل مخيب - بول بوجبا

ربما يتقاسم به نيمانيا ماتيتش، في تحمل المسؤولية على ترك السيطرة وفتح الملعب على مصراعيه لصالح واتفورد.

لكن اختفاء بوجبا التام عن المشهد يطرح العديد من التساؤلات، ليترك هو وماتيتش عبدولاي دوكوريه وبيريرا ينظمان العديد من الهجمات نحو مرمى فريقه.

لم يقطع سوى كرة وحيدة، ولم يقدم أي لقطة هجومية تذكر خلال 90 دقيقة، عكس ما قدمه مع سولشار طوال الأسابيع الماضية.