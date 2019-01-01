رجل رائع - رجل مخيب | مانشستر يونايتد × ساوثامبتون

اختيارات جول لأفضل وأسوأ لاعب في مباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون

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خسر مانشستر يونايتد نقطتين مرة أخرى بالتعادل بهدف لمثله أمام ساوثامبتون في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

الأهداف جاءت عن طريق دانيال جيمس في الدقيقة 10 بينما تعادل القديسين في الدقيقة 58 عن طريق يانيك فيسترجارد

مانشستر يونايتد لم يحقق أي انتصار خارج ملعبه بجميع البطولات منذ مارس الماضي حينما فاز على باريس سان جيرمان بثلاثية لهدف في حديقة الأمراء.

وتفوق عدد من اللاعبين على غيرهم أثناء المباراة بينما خذل البعض الآخر مدربهم أوليه جونار سولشار ولم يقدموا المستوى المردود.

رجل رائع - دانيال جيمس

الموهبة الويلزية لم يكتفي فقط بتسجيل هدف الشياطين الحمر فقط ولكنّه أيضًا كان مصدر الخطورة الأبرز لمانشستر يونايتد طوال المباراة.

لاعب سوانزي السابق سدد 5 كرات من بينها 4 بين العارضة والقائمين وواحدة هزت الشباك كما كان اكثر من صنع فرصًا في اللقاء بواقع 2.

وأرهق صاحب الـ 21 عامًا دفاعات ساوثامبتون بصورة واضحة طوال المباراة بغاراته المتواصلة حتى أنّه استعاد الكرة في 3 مناسبات رغم شغله مركز الجناح.

تألق جيمس لم يحسم الفوز لصالح الشياطين الحمر خاصة وأنّ الجناح الآخر، أندرياس بيريرا لم يقدم المرجو منه وكان من أسوأ اللاعبين في اللقاء.

رجل مخيب - أندرياس بيريرا

قدّم مباراة سيئة للغاية في 68 دقيقة لعبها مما دفع المدرب سولشار لإخراجه والدفع بجيسي لينجارد لتنشيط الجبهة اليمنى.

بيريرا لم يسدد سوى كرة واحدة فقط ولم يخلق أي فرصة وخسر 5 ثنائيات وخسر الكرة في المطلق 11 مرة.

ولم يشكل أي تهديد من جهته على الإطلاق حتى أن مانشستر يونايتد كان يلعب برئة واحدة فقط واضطر راشفورد لتقديم المساندة.

أيضًا انخفاض دور وان بيساكا الهجومي جعل الحمل كله على بيريرا مما زاد من التأثير السلبي لتراجع مستواه.