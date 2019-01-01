رجل رائع - رجل مخيب | مانشستر يونايتد × ساوثامبتون

اختيارات الأفضل والأسوأ في مباراة الأسبوع التاسع والعشرين للبريميرليج..

تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين للبريميرليج

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سجل فاليري الهدف الأول في الدقيقة 26، فيما تعادل أندرياس بيريرا في الديقة 53، تلاه روميلو لوكاكو بهدف التقدم في الدقيقة 59، قبل أن يتعادل ساوثامبتون مجدداً بواسطة وارد بروز في الدقيقة 75.

أخيراً سجل روميلو لوكاكو هدف الفوز في الدقيقة 88، فيما أضاع بول بوجبا ركلة جزاء في الدقيقة 94.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع - روميلو لوكاكو

البلجيكي يعود ويسجل هدفين ببراعة شديدة، عكس مستوياته الأخيرة على مدار الموسم الجاري.

أيضاً كان بيريرا أحد أفضل لاعبي تلك المباراة، بهدف رائع أدرك به التعادل لأول مرة، كما صنع ثاني الأهداف.

رايان بيرتراند

عانى ظهير أيسر القديسين أمام يمين يونايتد خصوصا مع ازدياد نشاطه بنزول ديوجو دالوت في الدقيقة 52 على حساب بأليكسيس سانشيز.

اللاعب كان الأكثر تعرضاً للمراوغة في المباراة، إذ نجح في محاولتين فقط للتدخل من أصل 5.