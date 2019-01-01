رجل رائع - رجل مخيب | مانشستر سيتي × ليفربول

مباراة صعبة بين مانشستر سيتي وليفربول على قمة الدوري الإنجليزي من كان الأفضل ومن كان الأسوأ؟

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق مانشستر سيتي اليوم الفوز على نظيره ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

فوز مانشستر سيتي بالمباراة أعاد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي من جديد، بعد تقلص الفارق لأربع نقاط بين الفريقين.

اليكم في الأسطر المقبلة اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة.

رجل رائع – فيرناندينيو

النجم البرازيلي كان حاسمًا في قطع الكرات وكسر هجمات ليفربول قبل أن تبدأ خلال الشوط الأول من المباراة، وتزايد دوره من بعد الهدف.

تلقى فيرناندينيو دعمًا كبيرًا من كل نجوم مانشستر سيتي في عملية الضغط لكن قيادته لخط وسط دفاع السيتيزنز منح فريقه المزيد من العمق الدفاعي.

ورغم أنه لم يشارك في أيًا من هدفي اليوم لمانشستر سيتي الا أنه كان صاحب الدور الأهم في فوز مانشستر سيتي المصيري في منافسة على لقب البريميرليج.

رجل مخيب – ألكسندر أرنولد

فريق ليفربول لم يكن في أفضل أحواله دفاعيًا بتلك المباراة لكن النقطة الأضعف على الاطلاق كانت متمثلة في اللاعب ألكسندر أرنولد.

أرنولد لم يقم بأي من أدواره الدفاعية أو الهجومية في المباراة، ففشل في التغطية الدفاعية بشكل واضح وجاء هدفي مانشستر سيتي من الجانب الأيمن لدفاعات ليفربول.

وعلى المستوى الهجومي لم يقدم الدعم الكافي لفريقه حتى أن كراته كلها كانت مقطوعة وتمريراته كانت سيئة للغاية.