رجل رائع - رجل مخيب| مانشستر سيتي × شالكه

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه شالكه الألماني بسبعة أهداف دون رد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

سجل سيرجيو أجويرو أول هدفين للأزرق السماوي في الدقيقتين 35 و38، وأضاف ليروي ساني الثالث في الدقيقة 43 ثم سجل رحيم سترلينج الرابع في الدقيقة 56.

فيما سجل بيرناردو سيلفا الخامس في الدقيقة 71، ثم أتى السادس من فيل فودن في الدقيقة 78 وأخيراً اختتم جابرييل جيسوس الأهداف في الدقيقة 84. وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع - ليروي ساني

تمتلئ تلك المباراة بالرجال الرائعين، أجويرو سجل هدفين، سترلينج سجل واحداً وصنع الآخر، مانشستر سيتي ككل قدم مباراة نموذجية.

في النهاية يحوز ساني على اللقب، بفضل تحول الفرص الثلاثة التي صنعها إلى أهداف، ليخرج من المباراة بهدف و3 تمريرات حاسمة.

رجل مخيب - شالكه

ربما لا يمكن أن تلوم فريقاً مثل شالكه على خسارته أمام مانشستر سيتي أياً كانت النتيجة، ولكن 7 أهداف تعني ليلة كارثية جماعية بكافة المقاييس.

شالكه لم يسدد سوى مرتين، لم تقترب أي منهما من المرمى، وتلقى 15 فرصة، 11 تسديدة على مرماه تحولت إلى 7 أهداف، ليلة للنسيان بالنسبة للفريق الألماني.