رجل رائع - رجل مخيب | ليفربول وشيفيلد يونايتد

الأفضل والأسوأ في مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

حسم ليفربول مباراته أمام شيفيلد يونايتد، بهدفين دون رد في ختام مباريات الجولة الـ 21 من البريميرليج.

مباراة الليلة شهدت سيطرة من جانب ليفربول، وسط تراجع من الضيوف، وتألق محمد صلاح.

نستعرض معاً في التقرير التالي، الأفضل والأسوأ في المباراة.

رجل رائع محمد صلاح

محمد صلاح قدم مباراة كبيرة اليوم، استحق عليها لقب رجل المباراة عن جدارة بعد مساهمته في هدفين اليوم.

بجانب الهدف الأول الذي سجله صلاح، وصناعة الهدف الثاني لماني شكل صلاح خطورة كبيرة على مرمى شيفيلد، وسدد أربع تسديدات على المرمى.

وبلغت دقة تمريرات صلاح في اللقاء 74.3%.

رجل مخيب جورج بالدوك

متوسط ميدان شيفيلد، لم يكن في يومه على الإطلاق، سواء في الجانب الهجومي أو المساندة الدفاعية لفريقه.

بالدوك مرر 21 تمريرة فقط طيلة اللقاء، ولم يسدد أي تسديدة على المرمى أو يخلق أي فرص محققة للتسجيل طيلة اللقاء.

وعلى الجانب الدفاعي، نجح اللاعب صاحب الـ 26 عاماً، في إبعاد الكرة مرة وحيدة من مهاجمي المنافس.