رجل رائع _ رجل مخيب: ليفربول وجينت

تعرف على الرجل الرائع والمخيب في مباراة ليفربول وجينت في دوري أبطال أوروبا..

تمكن ليفربول من تحقيق انتصار هام على جينت البلجيكي بهدفين لهدف في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الفوز رفع رصيد كتيبة يورجن كلوب للنقطة رقم 9، بينما تجمد رصيد جينت عند نقطة واحدة.

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رجل رائع: أليكس أوكسليد تشامبرلين - ليفربول

واصل تشامبرلين جهوده المميزة والأداء الرائع الذي يقدمه منذ العودة من الإصابات، ويبدو أن له حظًا عظيمًا على جينت.

في الذهاب، أحرز هدفين، وفي هذه المباراة وبعد أداءه المميز عاد وأحرز هدف الانتصار لليفربول.

رجل مخيب: جونيا إتو - جينت

لم يقدم إتو الأداء المنتظر منه، على عكس زميله سماتا الذي أحرز هدفًا وقدّم مردودًا فنيًا كبيرًا.

إتو كان أقل لاعبي الفريق البلجيكي أداءً مما أجبر المدرب مازو على تبديله في الشوط الثاني لإحياء الهجوم في فريقه سعيًا لإدراك التعادل.