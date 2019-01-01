رجل رائع - رجل مخيب |ليفربول وأرسنال

الأفضل والأسوأ في فوز مثير لليفربول على أرسنال

نجح فريق ليفربول في التأهل لدور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين "كاراباو كب"، عقب الفوز على ضيفه أرسنال بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 5/5 بدور الـ16 من البطولة.

خماسية أرسنال أحرزها لوكاس توريرا وماتيلاند نايلز وجو ويلوك بهدف لكل منهما، وهدفين للبرازيلي الشاب جابريل مارتينلي .

وأما أهداف ليفربول فجاءت عن طريق شكودران موستافي مدافع أرسنال بالخطأ في مرماه، جيمس ميلنر، أليكس تشامبرلين وديفوك أوريجي هدفين.

رجل رائع - ديفوك أوريجي

رغم الأداء المميز لمسعود أوزيل على مدار الشوطين قبل خروج، إلا أن المهاجم البلجيكي يستحق رجل المباراة متفوقاً على نظيره الألماني.

أوريجي ظهر مرة أخرى ليلعب دور المنقذ لليفربول، حيث قام بقلب الطاولة لصالح فريقه مرتين.

المرة الأولى كانت بالهدف الرابع عندما كانت النتيجة 4/3 لأرسنال، ليضع فريقه في الصورة من جديد.

والثانية عندما أحرز هدف التعادل الخامس في الوقت القاتل، ليعيد الحياة للريدز قبل الفوز بركلات الترجيح.

رجل مخيب - روب هولدنج

انتظرت جماهير المدفعجية المدافع الشاب للعودة مرة أخرى، ولكن يبدو أن اللاعب سيحتاج وقتاً طويلاً من أجل استعادة مستواه.

أداء كارثي من اللاعب الإنجليزي، حيث تسبب في أكثر من هدف بشباك فريقه خاصة الرابع، وفشل في رقابة أوريجي بالعديد من المواقف.

ربما أحرز شكودران موستافي هدفاً في مرماه، لكنه تحسن بعدها وظهر بشكل أفضل من زميله في دفاع الفريق اللندني.