رجل رائع - رجل مخيب| ليفربول× مانشستر يونايتد

الأفضل والأسوأ في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر محمد عماد

حسم ليفربول قمة مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بالفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد.

وعن الأفضل والأسوأ في المباراة.

رجل رائع – خيردان شاكيري

اللاعب الدولي السويسري الذي لم يكلف خزائن ليفربول سوى 14.7 مليون يورو ثمن قدومه من ستوك سيتي، قدم الإضافة كأفضل لاعب بديل في الريدز حتى الآن.

قبل نزول شاكيري في الدقيقة 70 كانت المباراة تشير للتعادل بهدفٍ لكل فريق، وبمجرد نزول نجم بايرن ميونيخ وانتر ميلان السابق للملعب، استطاع إحراز هدفين ومنح النقاط الثلاث للريدز ليواصل تصدره للبريميرليج.

رجل مخيب – أليسون بيكر

الحارس الدولي البرازيلي الذي أصبح ثاني أغلى حراس المرمى في العالم بعد قدومه من روما لفريق ليفربول بمبلغ يقدر بـ 62.5 مليون يورو في ميركاتو الصيف، تسبب في الهدف الوحيد الذي سكن شباك الريدز بخطأ فادح هو الثاني له هذا الموسم في البريميرليج، ولولا نزول شاكيري لكانت المباراة تنتهي بالتعادل.