رجل رائع - رجل مخيب | ليفربول × ليستر سيتي

اختيارات جول للأفضل والأسوأ لمباراة ليفربول وليستر سيتي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

نجح ليفربول في تحقيق فوز هام وثمين في الدقلئق المتأخرة على حساب ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد ليواصل سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل ليستر سيتي ضيفًا على ليفربول على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكاد يفقده نقطتين هامتين في سباقه من أجل اللقب.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال المباراة.

رجل رائع - ألكساندر أرنولد

قدم الظهير الأيمن لليفربول ترينت ألكساندر أرنولد مباراة كبيرة على المستوى الهجومي وكذلك الدفاعي، مواصلًا التطور الملحوظ في مستواه بداية من الموسم الماضي.

وأجبر أرنولد لاعبي ليستر سيتي على تركيز اللعب على الجانب الأيسر والموجود فيه روبرتسون، الذي كان بدوره جيدًا ولكن نليس بنفس الجودة الهجومية والدفاعية لأرنولد طيلة المباراة.

وكان أرنولد مفتاحًا للوصول إلى المرمى في أكثر من مرة، حيث تسببت اختراقاته في تفريغ المساحات لزملائه في خط الهجوم، كما أرسل العديد من التمريرات المميزة.

وكان ساديو ماني أحد أهم نجوم اللقاء على الإطلاق بتسجيله هدف وتصيده لركلة جزاء لتسجيل الهدف الثاني، إلا أن أرنولد كان عامل الربط ما بين جودة الهجوم والدفاع.

رجل مخيب - تيليمانس

قدم متوسط ميدان ليستر سيتي مباراة مخيبة للآمال، ولم يظهر بالشكل المطلوب خلال شوطي المباراة، حيث فقد العديد من الكرات ولم يقدم الإضافة الهجومية المطلوبة.

وأدى ذلك إلى تفوق نصف ملعب ليفربول على وسط ملعب ليستر سيتي في شوط المباراة الأول خاصة، وفي بعض الأوقات والدقائق من شوط المباراة الثاني كذلك.

ماني يصل للهدف رقم 50 في 100 مباراة مع ليفربول

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مواصلًا سلسلة انتصاراته للمباراة الثامنة على التوالي منذ بداية البطولة.