رجل رائع - رجل مخيب | ليفربول × توتنهام

الأفضل والأسوأ في مباراة ليفربول وتوتنهام

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على ضيفه ليفربول في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين والتي انتهت بهدفين مقابل هدف.

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المباراة تمثل ضربة أخرى لآمال الريدز في مشوارهم نحو التتويج باللقب الغائب عن خزائنهم منذ عام 1990.

وعن الأفضل والأسوأ في المباراة.

رجل رائع – فيرمينو

اللاعب البرازيلي كان أخطر الأسلحة الهجومية لكتيبة المدرب يورجن كلوب، افتتح أهداف المباراة بهدف رأسي رائع، كما أنه فاز بجميع الكرات الهوائية التي تتدخل بها، وكان اللاعب الأبرز في صفوف الريدز في ظل تراجع مستوى زميليه في الهجوم ساديو ماني ومحمد صلاح، الذين استسلما للرقابة الفردية الصارمة من دفاع السبيرز.

رجل مخيب – هوجو لوريس

الحارس الدولي الفرنسي عاد لعادته القديمة بارتكاب الأخطاء الساذجة في المباريات الهامة، الخطأ الذي ارتكبه اليوم كلف السبيرز فقدان نقطة التعادل ومنح انتصارًا مجانيًا لمحمد صلاح ورفاقه، لتصبح مشاركة الفريق اللندني في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مهددة بقوة.