رجل رائع – رجل مخيب| ليفربول × تشيلسي

الأفضل والأسوأ في مباراة ليفربول وتشيلسي في البريميرليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق ليفربول فوزًا هامًا على ضيفه تشيلسي بثنائية دون رد، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج.

وعن الأفضل والأسوأ في المباراة.

"يرد على العنصرية وينافس على بوشكاش".. أبرز ردود الأفعال على هدف صلاح في تشيلسي

رجل رائع – محمد صلاح

"يقولون إن هذا هو أسوأ مواسمي وأنا ثاني أفضل هداف في الدوري".. كانت هذه كلمات الفرعون المصري ردًا على الحديث عن تراجع مستواه، ولكن الرد الأقوى جاء من صلاح في الملعب على حساب فريقه القديم.

اللاعب البالغ من العُمر 26 عامًا أحرز ثاني أهداف فريقه في شباك البلوز بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، ليقود فريقه للعودة لصدارة البريميرليج مؤقتًا ويعود هو لصدارة ترتيب هدافي البريميرليج بالشراكة مع لاعب فريق مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو.

الطريقة التي أحرز بها صلاح الهدف جعلت الجميع يتحدث عن منافسته لجائزة بوشكاش عن أفضل هدف في 2019، وهي الجائزة التي توج بها صلاح العام الماضي.

رجل مخيب – جونزالو هيجواين

رغم مشاركته من الدقيقة الخامسة والخمسين في المباراة، إلا أن اللاعب الأرجنتيني لم يقدم أي إضافة على مستوى الهجوم للبلوز.

هيجواين الذي يلعب لتشيلسي معارًا من قبل يوفنتوس بناء على رغبة مدربه الأسبق في نابولي ماوريسيو ساري، أخفق مجددًا في المباريات الكبيرة بقميص البلوز.

حيث أن اللاعب الأرجنتيني لم ينجح في تسديد أي كرة تجاه مرمى الريدز طوال المباراة، واختفت أنياب تشيلسي الهجومية طوال الشوط الثاني.