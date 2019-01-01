رجل رائع - رجل مخيب | ليفربول × تشيلسي

الأفضل والأسوأ في القمة الإنجليزية بالسوبر الأوروبي

نجح فريق ليفربول في الحصول على لقب السوبر الأوروبي، بعد الفوز على تشيلسي بركلات الجزاء، عقب التعادل الإيجابي 2/2 في الوقت الأصلي، مساء اليوم الأربعاء.

هدف المباراة الأول جاء عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة 36 ليمنح فريقه الأفضلية، قبل أن يرد الريدز بهدف لساديو ماني ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

الريدز تقدموا بهدف آخر لماني، ولكن جورجينيو أعاد البلوز للمباراة بالتعادل من ركلة جزاء، ليحسم ليفربول المباراة بركلات الترجيح.

رجل رائع - نجولو كانتي

واحدة من أفضل مباريات النجم الفرنسي منذ فترة طويلة، حيث قام بتأدية جميع واجباته الدفاعية والهجومية.

كانتي كان له دوراً كبيرا في إفساد مرحلة التحول من الدفاع للهجوم لليفربول، بقطع أكثر من كرة حاسمة تهدد بهجمة عكسية على شباك الريدز.

الأمر لا يتوقف عند ذلك بل أظهر نجم البلوز قدرات مميزة في النواحي الهجومية، بالعديد من التمريرات القاتلة بالثلث الأخير.

رجل مخيب - أليكس تشامبرلين

قرر المدرب يورجن كلوب الاعتماد على الإنجليزي بدلاً من روبرتو فيرمينو، ليلعب بجوار محمد صلاح وساديو ماني.

تشامبرلين كان بمثابة الحاضر الغائب، وتواجده لم يساعد ثنائي الريدز، ليخرج سريعاً بين الشوطين، ليدخل فيرمينو وينشط هجوم ليفربول.