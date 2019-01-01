رجل رائع – رجل مخيب| ليفربول × برشلونة

الأفضل والأسوأ في مباراة ليفربول وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق ليفربول معجزة كروية جديدة مماثلة لمعجزة إسطنبول، وذلك بالفوز على برشلونة برباعية دون رد في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الخسارة في مباراة الذهاب بثلاثية دون رد في ملعب كامب نو.

وعن الأفضل والأسوأ في المباراة.

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رجل رائع – ديفوك أوريجي

اللاعب البلجيكي كان كلمة السر في انتصار ليفربول التاريخي وحسم التأهل للنهائي، فافتتاحه لأهداف المباراة مبكرًا فتح الطريق لتحقيق ليفربول لمفاجأة وأعاد لهم الآمل، ثم إحرازه لهدف التأهل الرابع واستغلاله لحالة التوهان لدفاع البلوجرانا يحسب له، ليكون البديل الأمثل لغياب محمد صلاح وفيرمينو، وهي ليست المرة الأولى التي ينقذ فيها فريقه كبديل.

رجل مخيب – جوردي ألبا

المدافع الإسباني كان نقطة ضعف واضحة في دفاع برشلونة أمام ليفربول، وتسبب في الهدف الأول لفريق ليفربول بخطأ لا يغتفر، ليفتح الطريق أمام الريدز لتحقيق المفاجأة والعودة للمباراة.

أداء ألبا الهجومي أيضًا لم يظهر كالعادة، وغاب الانسجام المعتاد بينه وبين ميسي.