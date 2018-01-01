رجل رائع - رجل مخيب | ليفربول × آرسنال

الأفضل والأسوأ في مباراة ليفربول وآرسنال في البريميرليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق ليفربول فوزًا كاسحًا على ضيفه آرسنال بخماسية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضفها ملعب أنفيلد في إطار مباريات الأسبوع العشرين من البريميرليج.

وعن الأفضل والأسوأ في المباراة.

رجل رائع – روبيرتو فيرمينو

النجم البرازيلي نصب نفسه ملكًا لقمة أنفيلد، وذلك بعد تسجيله لهاتريك هو السادس في تاريخ مباريات ليفربول وآرسنال في البريميرليج.

اللاعب صاحب الـ 27 عامًا قدم ليلة استثنائية، بعد أن شكك الكثيرون في تراجع مستواه هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي.

هاتريك فيرمينو عزز مكانة ليفربول في الصدارة، كما أنه أضاف رقمًا شخصيًا لفيرمينو، حيث أصبح ثاني أفضل هداف لفريق ليفربول أمام آرسنال في مباريات البريميرليج برصيد ثمانية أهداف.

رجل مخيب – سوكراتيس

دفاع آرسنال بالكامل كان كارثيًا في هذه المباراة، سواء كان موستافي أو سوكراتيس، ولكن الأخير كان هو الأسوأ.

المدافع اليوناني تسبب في هدفين خلال المباراة، كما أنه تسبب في ركلة جزاء مجانية للريدز، بالإضافة إلى إضافة المزيد من أجواء التوتر لفريقه بعد دخوله في شجار مع مدافع الريدز فيرجيل فان دايك بين الشوطين.