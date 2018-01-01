النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

رجل رائع - رجل مخيب | ليفربول × آرسنال

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
الأفضل والأسوأ في مباراة ليفربول وآرسنال في البريميرليج

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

حقق فريق ليفربول فوزًا كاسحًا على ضيفه آرسنال بخماسية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضفها ملعب أنفيلد في إطار مباريات الأسبوع العشرين من البريميرليج.

وعن الأفضل والأسوأ في المباراة.

رجل رائع – روبيرتو فيرمينو

اختيارات المحررين

Roberto Firmino Liverpool 2018-19

النجم البرازيلي نصب نفسه ملكًا لقمة أنفيلد، وذلك بعد تسجيله لهاتريك هو السادس في تاريخ مباريات ليفربول وآرسنال في البريميرليج.

اللاعب صاحب الـ 27 عامًا قدم ليلة استثنائية، بعد أن شكك الكثيرون في تراجع مستواه هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي.

هاتريك فيرمينو عزز مكانة ليفربول في الصدارة، كما أنه أضاف رقمًا شخصيًا لفيرمينو، حيث أصبح ثاني أفضل هداف لفريق ليفربول أمام آرسنال في مباريات البريميرليج برصيد ثمانية أهداف.

 

رجل مخيب – سوكراتيس

Sokratis Arsenal 2018-19

دفاع آرسنال بالكامل كان كارثيًا في هذه المباراة، سواء كان موستافي أو سوكراتيس، ولكن الأخير كان هو الأسوأ.

المدافع اليوناني تسبب في هدفين خلال المباراة، كما أنه تسبب في ركلة جزاء مجانية للريدز، بالإضافة إلى إضافة المزيد من أجواء التوتر لفريقه بعد دخوله في شجار مع مدافع الريدز فيرجيل فان دايك بين الشوطين.

الموضوع التالي:
روبيرتسون: حان وقت الاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي
الموضوع التالي:
رُغم الانتصار بخماسية.. فان دايك يحث زملائه على التطور!
الموضوع التالي:
طبيب الأهلي يوضح إصابة أحمد فتحي
الموضوع التالي:
كلوب: أوشكت على البكاء من موقف صلاح مع فيرمينو
الموضوع التالي:
!إيمري: ليفربول يعد مثال لنا
إغلاق