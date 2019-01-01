رجل رائع ورجل مخيب - ليجانيس وبرشلونة

من تفوق ومن خيب الآمال؟

انتهت مباراة ليجانيس مع برشلونة ضمن الأسبوع الرابع عشر للدوري الإسباني بنتيجة انتصار الكتالونيين بهدفين مقابل واحد مساء السبت.

المباراة شهدت عرضاً باهتاً من البلوجرانا ومجهودات كبيرة من صاحب المركز الأخير، فمن كان الأفضل ومن خيب الآمال؟

رجل رائع - أرتورو فيدال

مرة أخرى بعد لقاء إنتر ينقذ متوسط الميدان التشيلي برشلونة ومدربه إيرنستو فالفيردي بدخوله بديلاً وقلب مجريات المباراة رأساً على عقب.

تحول الفريق لطريقة 4-3-3 مع دخول فيدال، بعد البداية بخطة 4-2-3-1، ومباشرة استحوذ برشلونة على وسط الميدان، وساهم التشيلي في سرعة استخلاص الكرات وبدأ الهجمات.

مساهمات ومحاولات فيدال الهجومية أثمرت الهدف الثاني للفريق، وهدف الانتصار الغالي في ظل الأداء الباهت، وإن كان الحظ حالفه في تلك الكرة.

رجل مخيب - ليونيل ميسي

من أقل مباريات النجم الأرجنتيني الذي بدا مجهداً وبعيداً عن مستواه الطبيعي في الانتصار الصعب لفريقه على ملعب "بوتاركي" بعد مشاركته مع الأرجنتين في وديتي الأسبوع الماضي.

بدأ ميسي المباراة في مركز صانع الألعاب، وهو الذي تعود على مركز الجناح في الفترة الأخيرة رفقة البلوجرانا، وحتى مع عودة الفريق لخطته الطبيعية الشوط الثاني، لم يقدم ميسي المأمول.

ورغم صناعته هدف فريقه الأول، ولكن "البولجا" لم يدخل كثيراً في مجريات اللعب، وابتعد عن الالتحامات، ولم يساهم كثيراً في بناء الهجمات لفريقه.