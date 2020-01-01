رجل رائع - رجل مخيب | لاتسيو وإنتر

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مواجهة لاتسيو وإنتر

حقق لاتسيو انتصارًا دراماتيكيًا على حساب ضيفه إنتر بهدفين مقابل هدف ليصعد إلى المركز الثاني ويمنح يوفنتوس صدارة السيري آ ويهبط النيراتزوري إلى المركز الثالث.

وكانت الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي قد بدأت وإنتر في الصدارة، بينما لاتسيو هو من يحتل المركز الثالث قبل أن تتبدل الأمور.

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وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ

رجل رائع - ميلينكوفيتش سافيتش

قدم ميلينكوفيتش سافيتش مباراة مميزة على مستوى إعطاء التوازن لوسط الملعب وللفريق ككل وذلك بغض النظر عن كونه صاحب هدف الفوز.

وكان سافيتش مفتاح الهجمات الخطيرة والتي قربت لاتسيو من مرمى النيراتزوري، ونجح في كسب العديد من الثنائيات والكرات الهوائية وكان بمثابة مغناطيس الكرة في دائرة الوسط.

وعلى ذلك وبدون إغفال هدف الحسم الذي سجله في الدقيقة التاسعة والستين استحق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش أن يكون رجل المباراة الرائع.

رجل مخيب - لاوتارو مارتينيز

قدم لاوتارو مارتينيز مباراة أقل من مستوى التوقعات وأقل من المأمول وذلك في أول مباراة يشارك فيها في الدوري الإيطالي منذ مواجهة كالياري التي تلقى فيها بطاقة حمراء.

وتم إيقافه مباراتين ضد أودينيزي ثم ديربي ميلانو، قبل أن يعود جائعًا للمشاركة ولكنه لم يكن قادرًا على صنع ما اعتاد أن يصنعه مع دفاعات الخصوم من تحركات وضغط وتشكيل خطورة.

ورغم أنه لم يكن كارثيًا، إلا أنه مقارنة بحجم المنتظر منه وما كان من المفترض أن يقوم به في موقف كذلك استحق أن يكون هو الرجل المخيب للمباراة.

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وبذلك خسر إنتر فرصة العودة إلى القمة، بينما اقترب لاتسيو أكثر من صدارة الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس ليؤكد أنه لم يأتِ هذا الموسم لمشاهدة صراع اليوفي والنيراتزوري من بعيد.