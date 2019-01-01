رجل رائع – رجل مخيب | كولومبيا × تشيلي

من هو أفضل وأسوأ لاعب في مباراة كولومبيا وتشيلي؟

تأهل تشيلي إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد الإطاحة بكولومبيا بركلات الجزاء في مباراة انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

تشيلي نجحت في تسجيل جميع الضربات بينما أهدرت كولومبيا كرة واحدة فقط.

جدير بالذكر أنّ المنتصر من مباراة أوروجواي وبيرو سوف يواجه تشيلي في نصف النهائي.

ونستعرض في التقرير الآتي أفضل وأسوأ لاعب في مباراة تشيلي وكولومبيا في ربع نهائي كوبا أمريكا.

رجل رائع - خاميس رودريجيز

برز خاميس رودريجيز بصورة كبيرة في المباراة وكان الأفضل من جانت منتخب كولومبيا وصانع هجمات لوس كافيتيروس.

وصنع 4 هجمات مرتدة خلال المباراة من كرات طولية كما بلغت نسبة المرواغات الناجحة 100% فمن أصل 3 محاولات نجح في كل مرة.

ورغم أن المنتخب الكولومبي لم ينجح في التسجيل إلا أنّ تحركات رودريجيز كانت في كل مكان سواء على الأطراف أو في العمق حتى الأدوار الدفاعية التزم بها.

وبجانب لاعب بايرن ميونخ، فإن خوان كودرادو قام بمباراة رائعة وبالتحدي في الشق الدفاعي وكسب 12 ثنائية.

رجل مخيب - أليكسيس سانشيز

رغم أنّ سانشيز سجل ركلة الجزاء الحاسمة لمنتخب تشيلي ضد كولومبيا لكن مستواه في المباراة كان مخيبًا.

الهدف الأول الذي ألغاه الحكم للاروخا جاء بسبب تسلل على سانشيز، كما أنّ أخطر هجمة لبطل آهر نسختين من كوبا أمريكا كانت انفراد للاعب مانشستر يونايتد سددها برعونة خارج المرمى.

سانشيز أيضًا لم يسدد سوى كرتين فقط وكلاهما لم يكونا بين الخشبات الثلاث.

ورغم اعتماد اللاروخا عليه بصورة كبيرة ولكنّه لم يظهر بالصورة المتوقعة.