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رجل رائع – رجل مخيب | كولومبيا × تشيلي

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من هو أفضل وأسوأ لاعب في مباراة كولومبيا وتشيلي؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تأهل تشيلي إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد الإطاحة بكولومبيا بركلات الجزاء في مباراة انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

تشيلي نجحت في تسجيل جميع الضربات بينما أهدرت كولومبيا كرة واحدة فقط.

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جدير بالذكر أنّ المنتصر من مباراة أوروجواي وبيرو سوف يواجه تشيلي في نصف النهائي.

ونستعرض في التقرير الآتي أفضل وأسوأ لاعب في مباراة تشيلي وكولومبيا في ربع نهائي كوبا أمريكا.

رجل رائع - خاميس رودريجيز

James Rodriguez Colombia - Charles Aranguiz Chile Copa América 2019

برز خاميس رودريجيز بصورة كبيرة في المباراة وكان الأفضل من جانت منتخب كولومبيا وصانع هجمات لوس كافيتيروس.

وصنع 4 هجمات مرتدة خلال المباراة من كرات طولية كما بلغت نسبة المرواغات الناجحة 100% فمن أصل 3 محاولات نجح في كل مرة.

ورغم أن المنتخب الكولومبي لم ينجح في التسجيل إلا أنّ تحركات رودريجيز كانت في كل مكان سواء على الأطراف أو في العمق حتى الأدوار الدفاعية التزم بها.

وبجانب لاعب بايرن ميونخ، فإن خوان كودرادو قام بمباراة رائعة وبالتحدي في الشق الدفاعي وكسب 12 ثنائية.

رجل مخيب - أليكسيس سانشيز

Juan Cuadrado Colombia - Alexis Sánchez Chile Copa América 2019

رغم أنّ سانشيز سجل ركلة الجزاء الحاسمة لمنتخب تشيلي ضد كولومبيا لكن مستواه في المباراة كان مخيبًا.

الهدف الأول الذي ألغاه الحكم للاروخا جاء بسبب تسلل على سانشيز، كما أنّ أخطر هجمة لبطل آهر نسختين من كوبا أمريكا كانت انفراد للاعب مانشستر يونايتد سددها برعونة خارج المرمى.

سانشيز أيضًا لم يسدد سوى كرتين فقط وكلاهما لم يكونا بين الخشبات الثلاث.

ورغم اعتماد اللاروخا عليه بصورة كبيرة ولكنّه لم يظهر بالصورة المتوقعة. 

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