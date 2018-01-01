رجل رائع - رجل مخيب| كاشيما أنتلرز × ريال مدريد

نقدم لكم الأفضل والأسوأ في مواجهة ريال مدريد وكاشيما أنتلرز بنصف نهائي كأس العالم للأندية

نجح نادي ريال مدريد الإسباني، في التأهل لنهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على نظيره الياباني كاشيما أنتلرز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أهداف ريال جاءت جميعها عن طريق جاريث بيل في الدقائق 44، 53 و55، بينما احرز شوما دوي هدف كاشيما الوحيد بالدقيقة 78.

رجل رائع - جاريث بيل

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بدون أي شك النجم الويلزي هو الأفضل والأبرز خلال المباراة، حيث صنع الفارق لفريق المدرب سانتياجو سولاري.

توقيت الهدف الأول لبيل كان قاتلاً حيث أنهى الشوط لصالح ريال، قبل أن يقضي تماماً على نظيره الياباي بثنائية أخرى في الشوط الثاني.

تألق بيل جعله ثالث لاعب يسجل 3 أهداف "هاتريك" في مباراة واحدة بكأس العالم للأندية بعد كل من لويس سواريز، لاعب برشلونة، وكريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد.

رجل مخيب - شوتو ياماموتو

أداء مخيب من لاعب الفريق الياباني، وكان أضعف عناصر كاشيما ليتسبب في إطاحة فريقه من البطولة.

شوتو يتحمل جزء كبير من مسؤولية الهدف الثاني لريال، والذي أحبط جميع محاولات كاشيما في العودة للمباراة بعدما كان يكافح لتعديل النتيجة.