رجل رائع _ رجل مخيب | فالنسيا وتشيلسي

تقييم جول للأفضل والأسوأ في قمة "ميستايا"

تقاسم فالنسيا وتشيلسي نقاط قمة "الميستايا" التي انتهت بالتعادل الإيجابي مساء اليوم الأربعاء، في ليلة ختام الجولة الخامسة لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

رجل رائع | ماتيو كوفاسيتش _ تشيلسي

قدم لاعب الوسط الكرواتي واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق مع تشيلسي، بتحركات رائعة بين الخطوط، مع احتفاظ بالكرة في الثلث الأخير من الملعب، وتمريرات دقيقة جدًا على الأطراف والعمق، وهو ساعد فرانك لامبارد على فرض أسلوبه بامتلاك الكرة بنسبة 60% مع نهاية الشوط الأول.

واللافت في أداء لاعب ريال مدريد في هذه السهرة، أنه لعب بشكل إيجابي، بتركيز دائم على نقل الكرة بشكل طولي، مع محاولات للتسديد، كما سجل الهدف الأول في وقت رائع بالنسبة لفريقه، ردًا على هدف الخفافيش الأول، وساعده في مهمة بث الذعر في دفاع فالنسيا الأمريكي النشط كريستيان بوليسيتش، هو الآخر قدم مباراة أكثر من رائعة، وربما البعض يعتبره رجل المباراة، لخطورته الكبير وجرأته في المرور من اللاعبين في كل مكان في الملعب.

رجل مخيب | ماكسي جوميز _ فالنسيا

تفنن جوميز في مباراة اليوم في إهدار الفرصة السهلة تلو الأخرى، وربما لو حافظ على تركيزه في اللمسة الأخيرة أمام الحارس كيبا، لمنح فريقه هدف أو اثنين على أقل تقدير في الشوط الأول، منهم فرصة وجهًا لوجه أمام الشبكة، أضاعها بغرابة شديدة.

وفي الشوط الثاني أضاع فرصة ثالثة لا تعوض، وهذه الرعونة المبالغ فيها، جعلته الرجل المخيب باقتدار في المباراة، وبدرجة أقل منه رودريجو، لإهداره فرصة التأهل في الوقت المحتسب بدل من الضائع، بنفس الطريقة التي أهدر بها جوميز أسهل فرص الشوط الأول.