رجل رائع – رجل مخيب| فالنسيا × ريال مدريد

الأفضل والأسوأ في مباراة الخفافيش والنادي الملكي

فيسبوك تويتر محمد عماد

سقط فريق ريال مدريد بهزيمته الأولى بالليجا تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان أمام مضيفه فالنسيا بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب ميستايا في إطار مباريات الأسبوع الثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

وعن الأفضل والأسوأ في المباراة.

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رجل رائع – باريخو

لاعب الوسط الإسباني كان أفضل لاعبي المباراة والمحرك الأساسي للخفافيش، قدرته على الاحتفاظ بالكرة ومواجهة مودريتش وكروس وكاسيميرو في معركة خط الوسط رجح الكفة لفالنسيا.

باريخو الذي أبرع في تمريراته لزملائه توج مجهوده في المباراة بصناعة الهدف الثاني بتمريرة ساحرة من ركنية على رأس زميله الأرجنتيني إيزيكيل غاري الذي أودع الكرة بالشباك.

رجل مخيب – جاريث بيل

اللاعب الدولي الويلزي شارك في المباراة كبديل في الدقيقة الثالثة والستين، دخوله للمباراة لم يضف شيئًا للفريق الملكي على المستوى الهجومي ولم يظهر صاحب الـ 29 عامًا أي أنياب لمعادلة النتيجة لفريقه.

بيل تاه وسط الرقابة الصارمة من دفاع الخفافيش على رأسهم إيزيكيل غاري، كما أنه لم يسدد أي كرة على مرمى الخصم.