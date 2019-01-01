رجل رائع - رجل مخيب | شيفيلد ومانشستر يونايتد

تعرف على اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مباراة شيفيلد ومانشستر يونايتد بالجولة الـ ١٣ من الدوري الإنجليزي.

تعادل فريق مانشستر يونايتد اليوم الفوز مع نظيره شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف لمثلهم في اللقاء الذي جمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ ١٣ من الدوري الإنجليزي.

وجاء التعادل بعد معاناة كبيرة للفريق حيث تأخر بهدفين نظيفين في أول ساعة من المباراة ونجح في قلب الموازين خلال الدقائق الأخيرة منها قبل أن يسجل أصحاب الأرض الهدف الثالث.

في الأسطر المقبلة سنستعرض معًا اختيارات جول.كوم لأفضل ولأسوأ لاعب في المباراة:

رجل رائع - براندون ويليامز

مدافع مانشستر يونايتد ربما لم يكن في أفضل أحواله خلال الشوط الأول من المباراة على المستوى الدفاعي لكنها ساهم هجوميًا في العديد من الكرات.

تحسن مستوى ويليامز وكان أفضل من في الملعب خلال النصف الثاني من اللقاء بالرغم من تلقيه بطاقة صفراء لكن ذلك لم يؤثر على أداءه.

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ويليامز فاز بأكثر من كرة مشتركة في المباراة ونجح في استخلاص العديد من الكرات من هجوم أصحاب الأرض وكان أحد أسباب قلب النتيجة بالهدف الاول الذي سجله.

رجل مخيب - فيل جونز

قلب دفاع مانشستر يونايتد تسبب بشكل مباشر في الهدف الأول لفريق شيفيلد يونايتد وكان من أسباب ظهور الفريق مفكك على المستوى الدفاعي.

جونز لم يقدم أي شيء يستحق الإشادة عليه في المباراة حتى أن مديره الفني سولشاير وافقنا ذلك الرأي عندما أخرجه من ملعب اللقاء بين الشوطين.

الأداء تحسن نوعًا ما بعد خروج جونز رغم تلقي الفريق للهدف الثاني إلا أن وجوده في الملعب كان كارثي بكل المقاييس لذلك استحق لقب الأسوأ.