دوري أبطال أوروبا

رجل رائع – رجل مخيب | سلافيا براج وبرشلونة

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Thomas Eisenhuth / Correspondente
تقييم الأفضل وأسوأ في ليلة انتصار برشلونة الصعب

حقق برشلونة انتصارًا صعبًا خارج قواعده على حساب سلافيا براج التشيكي بهدفين مقابل هدف في واحدة من مواجهات الجولة الثالثة لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

رجل رائع .. مارك تير شتيجن (برشلونة)

Marc-Andre Ter Stegen Slavia Praga Barcelona UCL 23102019

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صحيح لم يخرج من المباراة بشباك نظيفة، لكن هذا لا يقلل من دوره الكبير في عودة البرسا بالثلاث نقاط، خاصة في الشوط الأول الذي تصدى خلاله لفرصتين محققتين بنسبة 100%، منهم فرصة أنقذها بردة فعل مذهلة من نيكولا ستانسيو سددها من على حدود منطقة الجزاء.

ولولا تألق شتيجن بهذه الطريقة، لما انتهى الشوط الأول بتقدم البرسا بهدف ميسي، الذي قدم مباراة رائعة هو الآخر، خصوصا في الشوط الثاني، بعد تحرر الفريق التشيكي بفتح خطوطه الثلاثة، ولو حالفه الحظ قليلاً لخرج من المباراة بهدفين على أقل تقدير.

رجل مخيب .. بيتر أولاينكا (سلافيا براج)

Frankie de Jong Barcelona Slavia Praga UCL 23102019

لم يكتف المهاجم البلجيكي بإهدار الفرص السهلة في الشوط الأول، بل ذبح فريقه بهفوتين في لقطة هدف لويس سواريز، الأولى بتوقع خطأ لوصول الكرة لإبعادها، والثاني بتغيير مسارها بيده إلى شباك الحارس كوكي، وهو الخطأ الذي أثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة.

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