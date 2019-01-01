رجل رائع - رجل مخيب | ساوثامبتون × ليفربول

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في ثاني انتصارات الريدز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب ليفربول على مضيفه ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثاني للبريميرليج.

سجل ساديو ماني أول أهداف الريدز في الدقيقة 46، فيما أضاف روبرتو فيرمينو الثاني في الدقيقة 71، بينما سجل داني إينجز هدف القديسين الوحيد في الدقيقة 83.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع – ساديو ماني

هدف وتمريرة حاسمة من السنغالي قادا الريدز للانتصار، ولكن هذا ليس كل شيء.

السنغالي قدم 5 تمريرات مفتاحية في تلك المباراة، بالإضافة إلى تميزه في دوره الدفاعي بـ3 تدخلات ناجحة من أصل 4.

رجل مخيب – جان بيدناريك

مدافع القديسين قدم مباراة سيئة للغاية، حيث فاز بتدخل واحد وصراع هوائي واحد، فيما ارتكب خطأ أفضى إلى هدف.

أيضاً لم يكن بيرتراند بخير على الناحية اليسرى، في مواجهة جبهة محمد صلاح وترينت ألكساندر أرنولد.