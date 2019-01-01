رجل رائع ورجل مخيب | ساسولو × إنتر

من الأفضل ومن الأسوأ في افتتاح مباريات الأحد بالدوري الإيطالي؟

تويتر هيثم محمد

نجح إنتر في تحقيق انتصار هام على حساب دابته السوداء بالسنوات الأخيرة ساسولو بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتألق عدد من لاعبي إنتر في المباراة التي لُعبت مساء الأحد لحساب الجولة الثامنة من السيري آ، فمن كان الأفضل في المباراة، ومن خيب الآمال؟

رجل رائع | لاوتارو مارتينيز

بعدما عاد ماورو إيكاردي للتسجيل مع باريس سان جيرمان، عاد الحديث حول مدى تأثير غيابه عن خط هجوم النيراتزوري، ولكن مواطنه لاوتارو يعيش أياماً مميزة مؤخراً.

سجل أسرع أهداف إنتر خارج ملعبه بالدوري تاريخياً بمهارة كبيرة، وبدأت شراكته مع روميلو لوكاكو في العمل بشكل مميز، فجاء بركلة جزاء التي سجل منها الفريق الهدف الثالث، وأضاف ثاني أهدافه من علامة الجزاء.

تأثير مارتينيز الكبير على إنتر ظهر بتراجع الفريق الكبير وتقليص ساسولو للنتيجة بعد خروجه في النصف الثاني من الشوط الثاني للمباراة، والذي جعل الفريق يتراجع وكاد يكلفه المباراة.

رجل مخيب | مارلون سانتوس

دفاع ساسولو ككل كان سيئاً للغاية في التعامل مع هجوم إنتر، ولكن المدافع البرازيلي لساسولو كان الأسوأ في السقوط على ملعب "مابي".

ظهر مدافع برشلونة السابق في التعامل مع لوكاكو وقوته البدنية، كما كان ساذجاً في الدفاع على لاوتارو في الكرات التي تسبب في أهداف النيراتزوري، ولم يلتقط أنفاسه إلا مع خروج الأرجنتيني بالشوط الثاني.

حتى هجومياً، تدخل مع بيراردي في الدقائق الأخيرة وحرمه من هدف محقق كان سيكمل العودة التاريخية لفريقه والتعادل لساسولو.