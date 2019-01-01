رجل رائع - رجل مخيب | ريال مدريد × ويسكا

من كان الأفضل والأسوأ في مباراة بيرنابيو؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انتزع ريال مدريد فوزًا صعبًا ومتأخرًا على ضيفه ويسكا في الجولة الـ29 بالدوري الإسباني، وخطف كريم بن زيما هدف الفوز الثمين في الدقيقة الـ89 من المباراة التي انتهت لصالح أصحاب ملعب سانتياجو بيرنابيو بنتيجة 3-2.

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وتألق العديد من اللاعبين في المباراة فيما ظهر بعضهم بأداء مخيب، إليكم الرجل الرائع والمخيب للقاء ملعب بيرنابيو ..

رجل رائع | كريم بن زيما - ريال مدريد

رغم نظرة الحسرة الواضحة في الصورة أعلاه بعد إهداره لإحدى الفرص، إلا أن المهاجم الفرنسي كان الأفضل في المباراة متفوقًا بالقليل على مهاجم ويسكا الواعد "كوتشو".

بن زيما لعب مباراة ممتازة في هجوم ريال مدريد، كان المسؤول عن الهجمة التي أسفرت عن الهدف الأول وصنع الهدف الثاني، وفي النهاية توج جهده بهدف الفوز الثمين بتسديدة رائعة تؤكد القدرات الكبيرة للمهاجم صاحب الـ14 هدفًا في البطولة هذا الموسم.

رجل مخيب | جاريث بيل - ريال مدريد

ربما الصورة أعلاه تُلخص المستوى المتواضع لجناح ريال مدريد الذي لم يستغل أبدًا رحيل كريستيانو رونالدو هذا الموسم، بل قدم أداءً أسوأ من المواسم السابقة مما يدعم كثيرًا طلب المدرب زين الدين زيدان في التخلي عنه.

بيل لعب مباراة سلبية للغاية اليوم، كان الحاضر الغائب في هجوم الريال والمحطة التي توقفت عندها الكثير من الهجمات، اللاعب لم يُسدد أي تسديدة على المرمى ولم يحصل سوى على خطأ واحد.