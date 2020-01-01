رجل رائع - رجل مخيب | ريال مدريد وسيلتا فيجو

اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال مواجهة ريال مدريد وسيلتا فيجو

سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه سيلتا فيجو، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

الفريق الملكي، ما زال متصدرًا للدوري الإسباني، برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أقرب مطارديه، برشلونة الوصيف.

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وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة اللبلة

رجل رائع - توني كروس

قدم توني كروس مباراة مميزة للغاية الليلة، إذ قدم مردودًا رائعًا، على المستوى الدفاعي والهجومي أمام سيلتا فيجو.

الدولي الألماني، سجل هدفًا رائعًا بفضل تسديداته المتقنة بعد مسلسل الفرص المُهدرة من جانب مهاجمي ريال مدريد ولاعبو الملكي بشكل عام.

لعب كروس 81 دقيقة سجل هدفًا وبلغت دقة التمريرات 92% وصنع فرصة واحدة، كما سدد مرة على المرمى.

ولعب الألماني 8 كرات طولية 7 منها صحيحة، كما كسب 4 ثنائيات أرضية و3 التحامات هوائية.

على المستوى الدفاعي، اعترض طريق الكرة مرة وشتتها مرة واستعادها 3 مرات.

راجل مخيب - رافائيل فاران

رغم قلة فرص سيلتا فيجو، والتي تعد على أصابع اليد الواحدة، إلا أن الفريق الضيف نجح في تسجيل هدفين خلال لقاء الليلة.

فاران أظهر سذاجة كبيرة في لقطتي الهدفين حيث تم التمرير في ظهره دون أن يبدي أي ردة فعل، فهو لم يقرأ تحركات لاعبي سيلتا فيجو.