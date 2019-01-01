رجل رائع.. رجل مخيب | ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

من هو أفضل وأسوأ لاعب في مباراة ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد

حقق ريال مدريد النقاط الثلاثة بعد الفوز على ديبورتيفو ألافيس بهدفين لهدف ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني.

الأهداف جاءت عن طريق سيرخيو راموس وداني كارفاخال بينما هدف ألافيس أحرزه لوكاس بيريز من ركلة جزاء.

وظهر أكثر من لاعب بمستوى جيد في اللقاء مثل كاسيميرو وكروس ولوكاس بيريز كما تراجع مستوى البعض وعلى رأسهم بيل وبنزيما.

ونستعرض في التقرير الآتي أفضل وأسوأ لاعب في اللقاء.

رجل رائع - داني كارفاخال

قدّم كارفاخال مباراة قوية للغاية سواء في النواحي الدفاعية والهجومية وكانت جبهته أكثر صلابة من جهة مارسيلو وظهر بشكل مميز للغاية.

على المستوى الهجومي سجل الهدف الثاني وصنع فرصة سانحة للتسجيل وقام بخمس عرضيات ناجحة من أصل 9 محاولات.

اللاعب كسب الألعاب الهوائية في 4 مناسبات والأرضية في مناسبة واحدة من أصل مرتين كما كانت تغطيته الدفاعية جيدة للغاية بالتعاون مع إيدير ميليتاو.

وقام اللاعب بإخراج الكرة مرتين وافتكاك الكرة مرتين كما أتم مرواغة ناجحة.

رجل مخيب - جاريث بيل

بيل قدّم مباراة أقل من المنتظر ولذلك خرج بعد مرور 67 دقيقة وكان أول تغييرات زين الدين زيدان في المباراة ونزل الشاب رودريجو.

وفي 67 دقيقة لم يسدد سوى كرة واحدة فقط جاءت خارج المرمى كما لم يتم سوى مراوغة واحدة ناجحة فقط.

ورغم قيامه بعرضيتين لكن ولا واحدة منها وصلت إلى لاعب من صفوف الملكي كما لمست الكرة رأسه في الشوط الأول وارتطمت بالقائم وهي اللحظة الوحيدة التي ظهر فيها خطيرًا.

بيل لم يكن العنصر الأبرز في المباراة رغم أنّها المشاركة الأساسية له منذ فترة طويلة لكنه لم يستفد منها.