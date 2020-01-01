رجل رائع × رجل مخيب | ريال مدريد وإشبيلية

تقييم الأفضل والأسوأ في قمة الجولة الـ20 للدوري الإسباني

هزم ريال مدريد ضيفه الأندلسي إشبيلية بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" لحساب الأسبوع الـ20 للدوري الإسباني.

رجل رائع | كاسيميرو _ ريال مدريد

من الصعب الاختلاف على رجل هذه المباراة، بعد العمل الرائع الذي قام به الدولي البرازيلي على مدار الـ90 دقيقة، بالقيام بدوره الدفاعي على أكمل وجه، كلاعب ارتكاز لم يوفر قطرة عرق واحدة في الضغط على إيفر بانيجا ولاعبي وسط الفريق الأندلسي، والأهم من ذلك، كان إبداعه بشكل خاص أمام مرمى الحارس التشيكي توماس فاسليك.

ونجح كاسيميرو في تسجيل هدفي الفوز، كأول ثنائية في مشواره الاحترافي، متقمصا دور المخلص، بهدف أول بالطريقة البرازيلية بتسديدة ساقطة من فوق رأس الحارس، والآخر بضربة رأسية رائعة على يسار التشيكي، وفعل ذلك في واحدة من أصعب المباريات، التي عجز فيها المهاجمين على خلق فرص حقيقية على مدار الـ90 دقيقة.

رجل مخيب | رودريجو جوس _ ريال مدريد

لم يستغل الشاب البرازيلي فرصة عودته للتشكيلة الأساسية للمرة الأولى هذا العام، رغم وجود مارسيلو بجانبه في الرواق الأيسر، لكن على أرض الملعب، لم يقدم إضافة حقيقية في الثلث الأخير من الملعب، فقط اكتفى بالحل الفردي في أماكن غير مؤثرة في وسط الملعب، دون أن يمد لوكا يوفيتش لا بالعرضيات ولا بالتمرير في ظهر المدافعين.

حتى مواطنه فينيسيوس جونيور، سار على نهجه بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني، إذ استمر في التسرع في قراراته، لإصراره على فعل كل شيء كلما لمس الكرة، وهذا لن يساعده أبدًا على تطوير نفسه أو إقناع زيدان بحجز مكان في التشكيلة الأساسية، وبوجه عام، جُل لاعبي الريال قدموا مباراة متوسطة المستوى، ولولا توهج كاسيميرو، لما خرج الفريق بالثلاث نقاط.