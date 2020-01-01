رجل رائع _ رجل مخيب | ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

نستعرض معاً الأفضل والأسوأ في نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

حسم ريال مدريد، لقب السوبر الإسباني، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4/1، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

مباراة اليوم، شهدت تألق العديد من اللاعبين، وعلى رأسهم حراس المرمى في الفريقين الذين كان لهما دوراً كبيراً في الحفاظ على نظافة شباكهما في الوقت الأصلي والإضافي.

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نستعرض معاً في التقرير التالي، الأفضل والأسوأ في المباراة.

رجل رائع تيبو كورتوا

الحارس البلجيكي، قاد الملكي لتحقيق اللقب، بعد تألقه في المباراة وساهم في الوصول للوقت الإضافي، وتعملق في الركلات الترجيحية.

كورتوا نجح في التصدي لست تسديدات محققة طيلة اللقاء أربعة منهم من داخل الصندوق.

قبل نهاية الوقت الإضافي بلحظات، تألق كورتوا من جديد وتصدى لعدة تسديدات من لاعبي أتلتيكو وحافظ على نظافة شباكه لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

وعند الوصول لركلات الترجيح، نجح كورتوا في التصدي لركلة أتلتيكو الثانية من توماس بارتي، والتي كان لها دوراً كبيراً في حسم اللقب.

رجل مخيب لوكا يوفيتش

مهاجم ريال مدريد، لم يكن في يومه ولم يظهر بالشكل المطلوب منه في اللقاء، بالرغم من مشاركته في 83 دقيقة.

يوفيتش صاحب الـ 22 عاماً، لم يتمكن من تسديد أي كرة على مرمى الروخي بلانكوس طيلة فترة وجوده في الملعب.

وعلى المستوى الفردي، لم يلمس المهاجم البوسني الكرة إلا 24 مرة فقط، ونجح في إتمام مراوغة وحيدة.