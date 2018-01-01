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رجل رائع - رجل مخيب| ريال مدريد × رايو فاليكانو

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اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة الأسبوع السادس عشر لليجا..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب ريال مدريد على ضيفه رايو فاليكانو بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الإسباني.

 

سجل كريم بنزيما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 بتمريرة من لوكاس فاسكيز.

اختيارات المحررين

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع - توني كروس

Kroos Real Madrid

تألق لاعب الوسط الألماني على الناحيتين الهجومية والدفاعية، بـ6 تدخلات صحيحة من أصل 7، ودقة تمرير وصلت إلى 94% إضافةً إلى تمريرتين مفتاحيتين، مع ارتطام تسديدته الوحيدة بالعارضة.

في الإطار ذاته قدم بنزيما مباراة جيدة لحين إصابته، فيما قدم فاسكيز أيضاً مباراة كبيرة خصوصاً على صعيد الالتزام الدفاعي بـ4 تدخلات ناجحة من أصل 4.

أيضاً برع تيبو كورتوا في حماية مرماه بـ3 تصديات خاصةً في اللحظات الأخيرة، التي كاد أن يخطف بها رايو التعادل.

رجل مخيب - ماركو أسينسيو

Marco Asensio Real Madrid

من هذا؟ لاعب كانت ميزته الأساسية هي ثقته الخارقة بنفسه مقارنةً بصغر عمره، صحة قراراته الواثقة أمام المرمى انقلبت إلى نجاحه ببراعة في اختيار القرار الأسوأ بكل مرة تقريباً.

ريال مدريد لم يستفِد من أسينسيو الليلة سوى بدقة تمريراته (92%)، عدا ذلك كان الأكثر إفساداً لجهود فريقه.

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