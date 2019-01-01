رجل رائع - رجل مخيب| ريال مدريد × إيبار

تغلب ريال مدريد على ضيفه ايبار بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الإسباني.

تقدم مارك كاردونا لايبار في الدقيقة 39، فيما تعادل كريم بنزيما في الدقيقة 59 قبل أن ينتزع الفوز في الدقيقة 81.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

هدفان وكرة في العارضة، من أصل 6 تسديدات نصفهم على المرمى، مباراة شبه مثالية للفرنسي كان بمقدورها أن تنتج المزيد من الأهداف.

بنزيما نجح في جميع مراوغاته الخمس، ثم انتصر بجميع صراعاته الهوائية الأربعة، وحتى محاولتيه للتدخل نجح بهما.

النقيض الكامل كالعادة، تسديدتين خارج المرمى، 3 صراعات هوائية ناجحة من أصل 6، محاولة وحيدة فاشلة للمراوغة، ولكن تخيلوا.. هذا ليس كل شيء.

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