رجل رائع - رجل مخيب| ريال مدريد × أياكس

الأفضل والأسوأ في مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام

فيسبوك تويتر محمد عماد

سقط فريق ريال مدريد بهزيمة قاسية من ضيفه أياكس أمستردام برباعية مقابل هدف في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ليودع حامل لقب آخر ثلاث نسخ البطولة مبكرًا.

وعن الأفضل والأسوأ في المباراة

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رجل رائع – دوسان تاديتش

اللاعب الصربي قدم مباراة ملحمية أمام الميرنجي بصناعته لهدفين وإحرازه للهدف الثالث لفريقه في المباراة.

بهذه اللمسات ساهم تاديتش في دوري أبطال أوروبا مع أياكس حتى الآن في تسعة أهداف، حيث أنه سجل ستة أهداف وصنع ثلاثة.

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا هو أول لاعب يحرز ستة أهداف لأياكس أمستردام في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا منذ موسم 1996.

رجل مخيب – ثيبو كوارتوا

الحارس الدولي البلجيكي الذي اختير كأفضل حارس في العالم في حفل الفيفا السنوي الأخير بعد اختياره أيضًا كأفضل حارس مرمى في كأس العالم في الصيف الماضي كان أحد العوامل الرئيسية في خروج فريق ريال مدريد من البطولة.

الحارس الذي يخوض موسمه الأول في قلعة سانتياجو بيرنابيو قادمًا من تشيلسي لم ينجح في منع الأهداف التي سكنت شباكه، وارتكب خطأ فادح في التمركز بالهدف الرابع لأياكس الذي أحرزه اللاعب لاسة شوني من ركلة ثابتة.

ربما تكون هذه المباراة هي المسمار الأخير في نعش كوارتوا مع ريال مدريد، ويعود الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس للواجهة.