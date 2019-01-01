رجل رائع - رجل مخيب | ريال مايوركا × ريال مدريد

اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال مواجهة ريال مايوركا وريال مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قدم ريال مايوركا قبلة الحياة لبرشلونة، بالفوز على ريال مدريد بهدف نظيف، في المباراة التي جرت على ملعب "إيبيروستار"، لحساب الجولة التاسعة للدوري الإسباني.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ

رجل رائع – لاجو جونيور

قدم نجم ريال مايوركا لاجو جونيور مباراة مميزة ونجح في أن يكون عنصرًا فعالًا لفريقه طوال المباراة، الأمر الذي جعله يستحق أن يكون رجل الليلة.

وسجل جونيور هدف اللقاء الوحيد مبكرًا في لقطة رائعة أعطت التقدم المبكر لريال مايوركا وجعلته أكثر ثقة وأكثر قدرة على الوقوف أمام ريال مدريد.

وخلال شوطي المباراة كان لاجو مؤثرًا بشكل كبير وقدم المساندة هجوميًا ودفاعيًا وقدم مباراة متكاملة إلى الحد الذي قاد فريقه لتحقيق الانتصار.

رجل مخيب – ألفارو أودرويوزولا

قدم الظهير الأيمن الإسباني ألفارو أودرويوزولا مباراة سيئة في ظل غياب داني كارفاخال، حيث كان ثغرة واضحة في دفاعات ريال مدريد.

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ولم يكتفِ ألفارو أودرويوزولا بالأداء السيء، ولكنه تلقى بطاقة حمراء في شوط المباراة الثاني، ليجبر فريقه على إكمال اللقاء بعشرة لاعبين.