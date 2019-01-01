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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رجل رائع - رجل مخيب | روما × نابولي

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من هو أفضل وأسوأ لاعب في ديربي الشمس بين روما ونابولي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

انتصر نابولي برباعية لهدف في لقاء الجولة 29 من الدوري الإيطالي في ديربي الشمس بمبلعب "أوليمبيكو".

سجل ميليك ودريس ميرتينز وسيميوني فيردي وأمين يونس أهداف نابولي، بينما أحرز بيروتي هدف روما الوحيد من ركلة جزاء.

وظهر أكثر من لاعب بصورة مميزة وبالأخص من فريق نابولي بينما تراجع مستوى عدد من اللاعبين.

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وفي التقرير الآتي نستعرض أفضل وأسوأ لاعب في المباراة

رجل رائع - سيميوني فيردي

Simone Verdi Napoli Zurich

أكثر من لاعب في الخط الهجومي ظهر بصورة مميزة مثل ميليك ودريس ميرتينز ولكن أداء فيردي كان أكثر من رائع.

اللاعب الذي شارك في 75 دقيقة فقط سجل هدفًا وصنع آخر ونجح في المراوغة 3 مرات من أصل 4 محاولات كما خلق فرصة سانحة للتسجيل.

حتى على المستوى الدفاعي، كسب 5 ثنائيات من أصل 9 كما كان محور بناء هجمات فريق الجنوب الإيطالي.

رجل مخيب - فريدريكو فازيو

Federico Fazio - Roma 

الخط الخلفي لروما عانى كثيرًا طوال المباراة وكان كولاروف وفازيو في أسوأ فتراتهم وبالأخص الأخير.

فازيو تمت مراوغته مرة واحدة وأغلب الأهداف جاءت بعد ضرب الزاوية التي يتواجد فيها ولعب الكرة خلفه.

كما فشل في التغطية بصورة ملحوظة ومنح فرصة لهجوم نابولي ليكون أكثر فعالية.

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