رجل رائع - رجل مخيب| رايو فاليكانو × ريال مدريد

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة الأسبوع 35 لليجا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سقوط جديد للملكي ريال مدريد، تلك المرة على ملعب رايو فاليكانو بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع 35 لليجا.

الهدف الوحيد أتى من ركلة جزاء سجلها أدري إمباربا في الدقيقة 23، وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ في تلك المباراة.

رجل رائع - أدري إمباربا

ليس لتلك الركلة بالطبع، فاللاعب الذي شغل موقع الجناح الأيمن لم يكن فعالاً من الناحية الهجومية فقط.

إمباربا نجح في 6 تدخلات من أصل 8 محاولات، بالإضافة إلى اعتراضين للكرة.

رجل مخيب - ماريانو دياز

لم يكن هذا سهلاً على الإطلاق، لقد كان صراعاً عنيفاً ضد ذاك الظهور الشبحي المعتاد لجاريث بيل، الأخير من سيئ إلى أسوأ، أيامه صارت معدودة في سانتياجو بيرنابيو بلا شك.

ماريانو سدد كرتين واحدة منهم على المرمى، نجح في مراوغة واحدة، كاد يتعرض للطرد خلال المباراة، كل مباراة تقربك أكثر من معرفة نواقص ريال مدريد وما هو بحاجة للتحرك من أجل ضمه.