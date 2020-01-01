رجل رائع - رجل مخيب | خيتافي وبرشلونة

اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال مواجهة برشلونة وخيتافي

حسم برشلونة مواجهته الصعبة أمام خيتافي بهدفين مقابل هدف واحد ليصعد لصدارة الدوري الإسباني مشتركًا مع ريال مدريد الذي سيواجه سيلتا فيجو غدًا.

وخرج برشلونة إلى العاصمة مدريد من أجل مواجهة خيتافي في واحدة من أقوى مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ في المباراة التي جمعت بين صاحبي المركز الثاني والثالث في الليجا.

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رجل رائع - ليونيل ميسي

قدم ميسي مباراة مميزة للغاية ووضع بصمته على الانتصار الذي حققه برشلونة في وقت يعاني فيه الفريق الكتالوني في تحقيق الانتصارات والتي باتت تأتي بصعوبة بالغة.

وعلى الرغم من أن ميسي لم يسجل أي هدف من هدفي برشلونة اليوم، إلا أنه صنع كليهما بطريقة مميزة وكان مفتاح العديد من الهجمات التي كادت تعزز النتيجة خاصة في شوط المباراة الأول.

وبذلك أصبح ميسي مشاركًا في آخر 7 أهداف سجلها برشلونة، حيث سجل هدفًا وصنع الباقي، ليؤكد على كونه المهاجم الأول وصانع الألعاب الأول والمتكفل بكل شيء يخص الشق الأمامي للفريق.

وعلى ذلك، وبالإضافة إلى المراوغات والأداء الممتع الذي قدمه إلى جانب الأرقام وتسببه في الفوز بشكل مباشر، استحق البرغوث الأرجنتيني أن يكون رجل المباراة الرائع.

رجل مخيب - فرينكي دي يونج

قدم دي يونج واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم، في فترة بدأ يشارك فيها أساسيًا بشكل أكثر انتظامًا مما كان يحدث مع إرنستو فالفيردي الذي لم يكن متوسط الميدان الهولندي يحب العمل معه.

وعلى مستوى خسارة الكرة المتكرر وعدم المساندة الدفاعية بالشكل المطلوب والعديد من القرارات الخاطئة، تفوق دي يونج على الجميع في كل هذه السلبيات التي كادت تكلف برشلونة نقاطًا غالية.

ومع استكمال الدقائق الـ 90، والأداء المخيب في شوطي المباراة الأول والثاني دون أن يتدارك أخطاءه، استحق دي يونج أن يكون رجل المباراة المخيب.

موعد مباراة برشلونة القادمة ضد إيبار في الدوري الإسباني

وبهذا الفوز ارتقى برشلونة إلى مشاركة ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني، وذلك مع أفضلية فارق الأهداف لصالح الفريق الملكي.