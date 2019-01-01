رجل رائع - رجل مخيب | جينك × ليفربول

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة جينك وليفربول

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

حقق ليفربول انتصارًا عريضَا على حساب مضيفه جينك البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليواصل نتائجه الإيجابية في البطولة بعد خسارته الأولى أمام نابولي.

وشهدت المباراة تألق العديد من لاعبي الريدز، حيث لم يستطع الخصم مجاراة النسق أو تعطيل أسلحة بطل البطولة في النسخة الأخيرة.

رجل رائع – أوكسيليد تشامبرلين

قدم النجمأوكسيليد تشامبرلين مباراة كبيرة وكان أحد أبرز عناصر الخطورة بالنسبة لليفربول، وذلك بالعمل الذي قدمه طوال شوطي المباراة.

وعاد تشامبرلين من الإصابة التي أبعدته عن الموسم الماضي كاملًا جائعًا من أجل المشاركة وتسجيل الأهداف واستعادة مستواه من جديد.

وسجل تشامبرلين الهدفين الأول والثاني من أهداف ليفربول الأربعة وكان عاملًا مساعدًا في الأهداف الأخرى، ليستحق اختيار جول كرجل رائع عن هذه المباراة.

رجل مخيب – ديان لوفرين

كان لوفرين أحد أسوأ اللاعبين في المباراة، وإذا صح القول فإنه كالعادة كان الرجل الأقل كفاءة في الملعب في مباريات ليفربول التي يشارك فيها.

وتسبب لوفرين بتمركزه الخاطئ في الهدف الذي سجله جينك، كما كانت تمريراته القصيرة والطويلة سببًا في فقدان ليفربول للاستحواذ في أكثر من مرة.

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ذلك بالإضافة إلى ضعف مشاركاته في الثنائيات حيث أثر بشكل كبير على جودة أداء الفريق، ليقع عليه الاختيار كرجل مخيب عن المباراة.