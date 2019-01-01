رجل رائع - رجل مخيب | تورينو وإنتر

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مواجهة تورينو وإنتر

حقق نادي إنتر انتصارًا عريضًا على حساب مضيفه تورينو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ليواصل أرقامه المميزة خارج أرضه ونتائجه الجيدة بشكل عام في الدوري الإيطالي.

وبهذا الفوز واصل إنتر تضييق الخناق على المتصدر يوفنتوس ، والذي عاد الفرق بينه وبين النيراتزوري إلى نقطة واحدة فقط في صراع مثير على الصدارة هذا الموسم.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال المباراة

رجل رائع - لاوتارو مارتينيز

ليس جديدًا على إنتر خلال هذا الموسم أن يكون لاوتارو مارتينيز هو صاحب الإشادات الأكبر في المباريات التي يحقق فيها الفريق الفوز وفي غيرها كذلك.

لاوتارو نجح في تسجيل هدف المباراة الأول لصالح إنتر مما سهل المباراة كثيرًا على النيراتزوري الذي كان يلعب تحت أجواء ماطرة هددت المباراة بالإلغاء.

ولم يكتفِ لاوتارو بذلك فقط، بل أنه صنع الهدف الثالث والذي سجله روميلو لوكاكو، وفي بقية المباراة كان محركًا لكرة إنتر واستحق على ذلك أن يكون رجل المباراة الرائع.

رجل مخيب - كرستيانو بيراجي

لعب بيراجي مباراة متوسطة أو أقل من ذلك، ولكنه واصل علامات الاستفهام حول أدائه مع إنتر في ظل عدم تقديمه للإضافة المطلوبة سواء قبل إصابة كوادو أسامواه أو بعدها.

فنيًا يلجأ بيراجي دائمًا إلى الحلول البديهية دون لمسة إبداعية، ولا يستطيع تغيير مجريات الهجمة بقرار ذكي، يمرر لأقرب زميل ويتخذ بعض القرارات الخاطئة في أماكن صعب الخطأ فيها.

سلبية بيراجي تلك تجعله غير مفيد بالنسبة لإنتر أمام الدفاعات المغلقة، كما أنه ليس صلبًا على المستوى الدفاعي بما يكفي، لذا فهو بلا ميزة حتى الآن مما يزيد من القلق في الجبهة اليسرى مع استمرار إصابة أسامواه.

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خلاصة المباراة أن إنتر أنهى المهمة في الشوط الأول بتسجيله هدفين مهمين، الشوط الثاني لم يحدث أي جديد سوى أن روميلو لوكاكو سجل الثالث لإنتر، ثم جاءت دقائق فقيرة فنيًا ليعلن بعدها الحكم صافرة النهاية بانتصار هام ومريح للنيراتزوري، ليمنحه فرصة مواصلة الصراع على اللقب مع صاحبه يوفنتوس.