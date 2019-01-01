رجل رائع - رجل مخيب | توتنهام × مانشستر يونايتد

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب من موقعة ويمبلي.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد مانشستر يونايتد، أن الاستفاقة المصحوبة مع وجود المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشار، ليست أمام الصغار فقط، بل أمام الكبار أيضًا، ونجح في الاختبار الأول بالفوز على توتنهام بهدف نظيف في ويمبلي.

ونجح الشياطين الحمر في الفوز بهدف نظيف سجله ماركوس راشفورد من صناعة بول بوجبا، في لقاء تألق الحارس دي خيا والذي استعاد بها ذاكرة تصدياته الرائعة.

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب من موقعة ويمبلي.

رجل رائع – دافيد دي خيا

مع نهاية الشوط الأول وبعد مرور ساعة من عمر اللقاء، من يتابع المباراة، يرشح الفرنسي بول بوجبا، بعد مساهمته في صناعة هدف الفريق الأول، وكذلك ما يقدمه في مباراة اليوم، من تسديدات وقوة دفاعية.

لكن الحارس الإسباني اقتنص الأمر بفضل 10 تصديات في اللقاء، جاءت 7 منها من داخل منطقة الجزاء، انفرادين من ديلي ألي وهاري كين، كرة ألدرفيريلد من داخل منطقة الست ياردات، وكذلك كرة ألي الذي تصدى لها ببراعة رغم ضعف التسديدة.

تسديدات لاعبي توتنهام على مرمى دي خيا: 9⃣

عدد تصديات دي خيا: 9⃣

نسبة نجاح: 💯%



المنقذ الأول للقطب الأحمر من مدينة مانشستر! 🙌 pic.twitter.com/5sLzvUibIe — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 13, 2019

دي خيا استعاد بعضًا من ذاكرته وتصدياته الرائعة التي أعتادنها في المواسم السابقة، وتناسها البعض مع تراجع أداء الشياطين الحمر، لكنه يظل الرجل الأفضل في المباراة، كون حافظ على فوز الشياطين الحمر وأكد أنها ثورة وليست زوبعة في الفنجان.

رجل مخيب – سون هيونج مين

قد يكون "صاحب بالين كذاب"، الكوري الجنوبي، كان مشغولاً باللقاء وكذلك بالسفر إلى الإمارات من أجل المشاركة مع المنتخب في كأس آسيا بدءًا من الغد.

الكوري وقع فريسة ليونج الذي تألق بشكل كبير في الحد من خطورته وانفجاره في الجولات الأخيرة بالدوري الإنجليزي، فسدد هيونج مين فقط كرتين منها واحدة على المرمى.

43 تمريرة فقط بنسبة صحيحة وصلت إلى 90% لكنها لم تكن كافية في تكوين قوة هجومية أكثر أو تركيز أكبر، خاصة مع تألق دي خيا في الزود عن مرماه، أمام زملائه.